Закон, порядок, государство

724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дэб Юг
    Какой чудак пишет эти законы. Зачем идиоты в управлении."Это делает кажды...
  • Елена Бреслова
    А шо такое?! "В Уссурийске полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, избивших подростка"??? родит...Полиция наказала ...
  • Александр Павлов
    "Родные погибшей в ДТП жительницы Уссурийска взыскали крупную сумму с виновника аварии" ??? Автор, как это относится ...Попер не по прави...

Спортсмены Уссурийска привезли шесть медалей со всероссийского турнира по ушу

Спортсмены Уссурийска привезли шесть медалей со всероссийского турнира по ушу

Ушуисты Уссурийска успешно представили Приморье на всероссийских соревнованиях в Москве. Воспитанники тренера Евгения Мухачева завоевали на соревнованиях шесть медалей различного достоинства, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на краевое министерство физической культуры и спорта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх