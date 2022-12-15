Спортсмены Уссурийска привезли шесть медалей со всероссийского турнира по ушу

Ушуисты Уссурийска успешно представили Приморье на всероссийских соревнованиях в Москве. Воспитанники тренера Евгения Мухачева завоевали на соревнованиях шесть медалей различного достоинства, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на краевое министерство физической культуры и спорта.
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