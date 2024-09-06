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Эксперт Коротченко счел вбросом сообщения о передаче Сербией МиГ-29 Украине

Эксперт Коротченко счел вбросом сообщения о передаче Сербией МиГ-29 Украине

Предположения политических противников сербского президента Александра Вучича о возможной передаче 14 истребителей МиГ-29 во Францию с целью их реэкспорта на Украину направлены на ухудшение отношений между Москвой и Белградом.

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