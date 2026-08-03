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FiNE NEWS

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Китайские компании увеличили рекламные бюджеты в России в первом полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года китайские компании значительно увеличили расходы на рекламу в России. Общий рекламный бюджет китайских рекламодателей превысил 2,5 миллиарда рублей, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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