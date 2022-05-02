Мировое обозрение

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Фото дня: пурпурная дымка галактики Messier 66

Фото дня: пурпурная дымка галактики Messier 66

Европейская Южная Обсерватория (ESO) опубликовала великолепный снимок структуры NGC 3627 — галактики в созвездии Льва, которая находится на расстоянии приблизительно 31 млн световых лет от Земли.

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