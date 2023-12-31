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Овечкин – 3-я звезда матча с «Нэшвиллом»: 7-й гол в сезоне, 2 броска и 3 хита за 22:06 при 5:58 в большинстве

Капитан «Вашингтона» отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (2:3 Б).

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