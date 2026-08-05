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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андраде впервые забил за «Зенит» – «Балтике» с углового после подачи Кондакова. Колумбиец не стал праздновать гол в ворота бывшей команды

Защитник Кевин Андраде забил первый гол за « Зенит ». 27-летний футболист из Колумбии уже на второй минуте открыл счет в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Балтики».

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