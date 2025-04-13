Шахназаров считает, что показывать отечественные фильмы нужно в школах уже со второго класса

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yumashev

Раньше было воспитывающее отечественное детское кино. "Тимур и его команда", "Кортик", Друзья-товарищи", "Королевство кривых зеркал", "Приключение Электроника", "Отроки во вселенной" и мн. др. Была Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького, были филиалы, которые снимали детские фильмы. По воскресеньям были детские киносеансы. Надо возвращаться к воспитанию детским кино. Естественно, государству делать на него заказы, финансировать и снимать, но только талантливо и воспитательно для детей.