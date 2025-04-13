Культуромания
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Культуромания

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  • yumashev
    Раньше было воспитывающее отечественное детское кино. "Тимур и его команда", "Кортик", Друзья-товарищи", "Королевство...Шахназаров считае...
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Шахназаров считает, что показывать отечественные фильмы нужно в школах уже со второго класса

Шахназаров считает, что показывать отечественные фильмы нужно в школах уже со второго класса

Карен Шахназаров, руководитель «Мосфильма» и заслуженный деятель искусств РФ, в беседе с ТАСС предложил включить изучение кинематографа в школьную программу уже со второго класса.

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Комментарии
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yumashev
Раньше было воспитывающее отечественное детское кино. &quot;Тимур и его команда&quot;, &quot;Кортик&quot;, Друзья-товарищи&quot;, &quot;Королевство кривых зеркал&quot;, &quot;Приключение Электроника&quot;, &quot;Отроки во вселенной&quot; и мн. др. Была Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького, были филиалы, которые снимали детские фильмы. По воскресеньям были детские киносеансы. Надо возвращаться к воспитанию детским кино. Естественно, государству делать на него заказы, финансировать и снимать, но только талантливо и воспитательно для детей.
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