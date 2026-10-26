Если политики собрались строить Русский мир, нужно быть последовательными Сергей Аксёнов Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Селезнев Ситуация вокруг требования Астаны к Москве вернуть с фронта домой казахстанцев, подписавших контракт на участие в СВО, продолжает развиваться.
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Пора нашему государству всех прибывших специалистов" прогонять через СВО. Контракт стандартный на год. И только после контракта разрешение на работу в России сроком на один год. Без права завоза семьи. Это должно касаться не только граждан Средней Азии, но Закавказья.
Путин вот они твои бесценные специалисты
Деньги верните!
Ну да , хитровыебанные мамашки черножопых ослоёбов засуетились, деньги-то уже получены и потрачены - " они же такие глюпие-глюпие, их апмануть лигко-лигко".... Вот когда вернут деньги за своих выблядков, тогда пусть и забирают их в свои вонючие аулы-кишлаки... Пусть возвращают деньги Минобороны, нет денег - нет ослоёба дома...
Оттарабанят контракт и пусть едут домой в зиндан как наёмники
"В российском МИДе лишь пожимают плечами..." Не удивляет. "Дружбанародность" нашего МИДа безгранична по отношению к властям постсоветских недогосударств. А обычные тамошние граждане, наши сторонники, и за нас воевавшие, да и наши граждане, попавшие там в переплет, не стоят внимания. Это такая мелочь по сравнению с "высокой" политикой. Да и сейчас МИД прогнется и вернет несчастных наивных детей. А деньги простит. Как писали, 4 ляма на каждого, а их 15, всего 60 лямов. Мелочь, не стоит и озабочиваться ради дружбонародности. Всего лишь месячная зарплата некоторых особ, приближенных к императору.
Если уж "возвращать возвращать при условии возврата полученных (не отработанных) денег и ПЛЮС к этому: при условии возврата в Россию из тюрем, ребят сидящих в тюрьмах Казахстана за то, что воевали за Россию на СВО, только так!
Пусть астана возвращает деньги за тех, за кого хлопочет и разговоров не будет!В штаны наложили и эти воины , и диломаты казахские!
А почему бы и не ДА? Условие - обменять это казахское говно на казахских узников совести в пропорции 1 как(з)ашка на 10 наших. Тогда и просранных выплат не жалко