Фестиваль «От Винта!» начинает программу 20-летия

Международный молодежный научно-технический фестиваль «От Винта!», действующий под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ, приглашает на Стенд молодых технологических предпринимателей в рамках XXVII Международного форума-выставки «Российский промышленник», которая пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 28 ноября 2024 года в культурно-выставочном центре «Экспофорум».