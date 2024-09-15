Республиканцы-противники Трампа собрали $35 млн для кампании Харрис

Республиканские избиратели, выступающие против кандидата в президенты США от их партии Дональда Трампа, собрали более 35 млн долларов пожертвований на предвыборную кампанию его конкурентки от демократов Камалы Харрис, сообщает издание Newsweek с ссылкой на фандрайзеровВ материале указано, что группа противников политика под названием "Республиканские избиратели против Трампа" начала сбор еще в марте, когда кандидатом от демпартии считался действующий президент страны Джо Байден.