В Кремле прокомментировали слова Трампа о разговоре с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, касающихся украинского конфликта.
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