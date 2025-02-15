МИД Сирии: будущее отношений с Россией зависит от народа

Новые власти Сирии решат вопрос с размещением Российских баз на территории страны после получения «зеленого света» от народа республики, заявил министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани 15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.