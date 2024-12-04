«Оснований нет»: Песков ответил на возможность переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что в настоящее время отсутствуют основания для начала переговоров с Украиной с целью дипломатического урегулирования конфликта.
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