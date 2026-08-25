СберСтрахование жизни подвела финансовые итоги 1 полугодия 2026 года

По итогам первого полугодия 2026 года СберСтрахование жизни, входящая в структуру блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, осуществила выплаты своим клиентам на общую сумму, превысившую 373,8 млрд рублей.
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