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Новости Липецка

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СберСтрахование жизни подвела финансовые итоги 1 полугодия 2026 года

По итогам первого полугодия 2026 года СберСтрахование жизни, входящая в структуру блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, осуществила выплаты своим клиентам на общую сумму, превысившую 373,8 млрд рублей.

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