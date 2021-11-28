Игорь Чесноков – главный судья финала Кубка Казахстана по футболу

Департамент судейства и инспектирования КФФ определил арбитров для обслуживания финального матча Кубка Казахстана по футболу между «Астаной» и «Шахтером».

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