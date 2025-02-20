Свежие скриншоты из будущего DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2 – Церкви СевераВ сегодняшнем блоге мы снова отправим вас на север Европы, чтобы еще раз заглянуть за кулисы дополнения северные горизонты! На этот раз у нас есть предварительный просмотр некоторых красивых церквей, с которыми вы столкнетесь во… источник#Euro_Truck_Simulator_2.