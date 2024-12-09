Из-за снега Нижний Новгород сковали 9-балльные пробки

Дороги Нижнего Новгорода сковали 9-балльные пробки. Всё из-за снега, который выпал минувшей ночью.Минувшей ночью на Нижний Новгород обрушился снегопад такой силы, что утром 9 декабря на дорогах города образовались огромные пробки.