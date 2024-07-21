Что можно, а что нельзя есть, чтобы быстро не состариться, рассказали учёные

Что можно, а что нельзя есть, чтобы быстро не состариться, рассказали учёныеУчёные проанализировали шесть распространённых режимов питания, чтобы оценить их воздействие на микробиом кишечника и выявить риски для здоровья.
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