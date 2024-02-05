ivanovonews
За прошедшие выходные дни в области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

В пятницу в Фурмановском районе в 08-30 на 142-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 26-летний молодой человек, управляя автомобилем «Рено Логан», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с движущемся со встречного направления прямо автомобилем «Опель Астра», под управлением 31-летней женщины.

