Скотт Риттер спрогнозировал прозрение Запада после интервью Путина Такеру Карлсону

Бывший офицер Корпуса морской пехоты США, а ныне один из самых авторитетных военных экспертов мира Скотт Риттер высказался по поводу готовящегося к публикации интервью президента РФ опальному американскому журналисту Такеру Карлсону.
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