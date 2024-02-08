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Несекретные материалы

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Скотт Риттер спрогнозировал прозрение Запада после интервью Путина Такеру Карлсону

Скотт Риттер спрогнозировал прозрение Запада после интервью Путина Такеру Карлсону

Бывший офицер Корпуса морской пехоты США, а ныне один из самых авторитетных военных экспертов мира Скотт Риттер высказался по поводу готовящегося к публикации интервью президента РФ опальному американскому журналисту Такеру Карлсону.

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