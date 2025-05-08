В Госдуме напомнили ряду россиян о повышении пенсий до конца года

Депутат Бессараб: Военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 4,5 % в октябре Член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости напомнила ряду россиян о повышении пенсий до конца года.