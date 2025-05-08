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В Госдуме напомнили ряду россиян о повышении пенсий до конца года

В Госдуме напомнили ряду россиян о повышении пенсий до конца года

Депутат Бессараб: Военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 4,5 % в октябре Член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости напомнила ряду россиян о повышении пенсий до конца года.

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