Стало известно, чем грозят выбросы плазмы на Солнце

Хотя большая часть плазменных облаков проходит мимо планеты, два или три из них, по расчётам, всё же заденут Землю.
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