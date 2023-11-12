Уфолог Семенова предположила, что в якутском озере живет неизвестное чудовище

В якутском озере Лабынкыр может обитать неизученное чудовище. Об этом "Газете.Ru" рассказала замкоординатора общероссийского общественного научно-исследовательского объединения "Космопоиск", занимающегося изучением аномальных явлений, Мария Семенова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии