Кардиолог Диего Араиза дал советы по профилактике инфаркта

Кардиолог Диего Араиза из Deia представил рекомендации по профилактике инфаркта для всех возрастов. Особое внимание уделяется отказу от табака, контролю здоровья и средиземноморской диете.
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