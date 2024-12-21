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Политолог Кислицына: Путин владеет всеми темами о России и мире

Политолог Кислицына: Путин владеет всеми темами о России и мире

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным показала, что он владеет всеми темами, касающимися внутренней и внешней политики России, рассказала руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.

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