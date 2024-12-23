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Как создать идеальный интерьер для собаки

Как создать идеальный интерьер для собаки

Рассказываем, какие предметы интерьера помогут владельцам четвероногих сохранить ремонт и создать функциональное пространство Фото: prostock_studio / Shutterstock / FOTODOM Содержание собак и кошек несет дополнительные сложности, требуя от владельцев повышенного внимания и ответственности.

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