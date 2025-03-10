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Психолог Булгакова: куклы в гробиках вызывают у детей вопросы не по возрасту

Психолог Булгакова: куклы в гробиках вызывают у детей вопросы не по возрасту

Куклы в гробиках могут негативно повлиять на эмоциональное состояние детей, рассказала News.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

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