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Энергетическое перемирие на марше. Самолеты НАТО стали предвестниками ударов по Югу. Операция «Вивальди» под Красным Лиманом — Сводка с фронта 15 сентября

Энергетическое перемирие на марше. Самолеты НАТО стали предвестниками ударов по Югу. Операция «Вивальди» под Красным Лиманом — Сводка с фронта 15 сентября

В очередной раз внимание к себя привлёк Дональд Трамп, который сказал, что достиг прекращения огня украинскими формированиями по российским НПЗ.

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