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Почему фраза «не нравится — увольняйся» разрушает управление

Почему фраза «не нравится — увольняйся» разрушает управление

Каждый раз, когда в рабочем разговоре всплывает фраза «не нравится — никто не держит», я ловлю себя на мысли, что это не про силу позиции.

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