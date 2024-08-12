FT: европейские газовые трейдеры ушли из украинских хранилищ после российских атак

Повышенный риск и отсутствие ценовых стимулов снижают привлекательность объектов страны. Хотя ранее отрасль позволяла добиваться хорошей маржи и дополнительных объемов хранения вне зоны торговых правил ЕС.
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