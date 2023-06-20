Маленькая девочка выпала из окна с четвертого этажа в Уссурийске

Сегодня, 20 июня, в Уссурийске из окна дома по улице Некрасова выпала полуторагодовалая девочка. На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует городской прокурор Дмитрий Дениш, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) прокуратуры края.