Маленькая девочка выпала из окна с четвертого этажа в Уссурийске

Сегодня, 20 июня, в Уссурийске из окна дома по улице Некрасова выпала полуторагодовалая девочка. На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует городской прокурор Дмитрий Дениш, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) прокуратуры края.
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