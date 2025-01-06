В монастыре иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь) состоялось соборное богослужение монашествующих кл...

4 января 2025 года, в день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы, в монастыре иконы Божией Матери ´Живоносный Источник´ (Прощанская пустынь) состоялось соборное богослужение монашествующих клириков Бобруйской епархии.
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