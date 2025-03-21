Адвокат Кривцун: ответственность за нарушение правил для водителей СИМ пока не установлена

Адвокат коллегии адвокатов Москвы «Грифон» и преподаватель Высшей школы правоведения РАНХиГС Евгений Кривцун в беседе с «Известиями» объяснил правила безопасного использования электросамокатов и возможные штрафы за их неправильное применение.
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