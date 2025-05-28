К началу лета МТС ускорила мобильный интернет в Астрахани и пригороде

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE в Астрахани и пригородных населенных пунктах. Технические специалисты компании обновили оборудование на 48 базовых станциях, что позволило на 25% увеличить скорость мобильного интернета для жителей и гостей региона.