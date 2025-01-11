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В США предупредили кандидата в госсекретари перед переговорами с Лавровом

В США предупредили кандидата в госсекретари перед переговорами с Лавровом

Кандидату на должность госсекретаря США Марко Рубио следует вести себя профессионально в диалоге с главой российского МИД Сергеем Лавровым, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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