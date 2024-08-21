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Онколог Королев : До 40% случаев онкозаболеваний можно предотвратить, поменяв образ жизни

Онколог Королев : До 40% случаев онкозаболеваний можно предотвратить, поменяв образ жизни

Медик рассказал о способах минимизировать риск развития рака у взрослых людей.По словам онколога Александра Королева последние исследования учёных говорят о том, что избежать серьёзного заболевания можно.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Не считаю доказанным вышеприведенное утверждение. Не доказательств обратного. Но онколог прославился, правда качественно даже помочь изменить образ жизни даже своим пациентам он вряд ли возьмётся, а они сами в большинстве не смогут. А кто сможет никак не узнает о том, что умер он в составе 40-44% или остальных. Пшик очередной, пустые благие пожелания.
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