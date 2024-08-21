Онколог Королев : До 40% случаев онкозаболеваний можно предотвратить, поменяв образ жизни

АН

Алексей Наседкин

Не считаю доказанным вышеприведенное утверждение. Не доказательств обратного. Но онколог прославился, правда качественно даже помочь изменить образ жизни даже своим пациентам он вряд ли возьмётся, а они сами в большинстве не смогут. А кто сможет никак не узнает о том, что умер он в составе 40-44% или остальных. Пшик очередной, пустые благие пожелания.