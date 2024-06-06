Россия сожалеет, что Аргентина согласилась участвовать в конференции в Бюргенштоке. Единственная цель этой встречи — создать впечатление поддержки киевского режима со стороны государств Глобального Юга и ограничить их взаимодействие с РФ, сказал «Известиям» посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
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