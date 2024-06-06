Россия выразила сожаление из-за решения Аргентины участвовать в саммите по Украине

Россия сожалеет, что Аргентина согласилась участвовать в конференции в Бюргенштоке. Единственная цель этой встречи — создать впечатление поддержки киевского режима со стороны государств Глобального Юга и ограничить их взаимодействие с РФ, сказал «Известиям» посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.