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Россия выразила сожаление из-за решения Аргентины участвовать в саммите по Украине

Россия выразила сожаление из-за решения Аргентины участвовать в саммите по Украине

Россия сожалеет, что Аргентина согласилась участвовать в конференции в Бюргенштоке. Единственная цель этой встречи — создать впечатление поддержки киевского режима со стороны государств Глобального Юга и ограничить их взаимодействие с РФ, сказал «Известиям» посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Этот клоун милей за деньги куда угодно поедет. Такой себе президент по вызову...
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