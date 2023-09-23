Американские спутники Maxar дважды снимали Севастополь за последние дни

Андрей Павлов

"...власти так и не смогли обеспечивать информационный купол над тем или иным событием." Ну почему же? Мы, например, до сих пор не знаем о наших потерях. Об укровских знаем (и то, то ли 500 тысяч, то ли полтора ляма). Наши можем посчитать с такой же точностью, руководствуясь тем, что потери соотносятся как 1 к 8 (официальная инфа). Получается от 60 тысяч до двухсот.