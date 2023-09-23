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Американские спутники Maxar дважды снимали Севастополь за последние дни

Американские спутники Maxar дважды снимали Севастополь за последние дни

Атака на Севастополь 22.09.2023 Атака на Севастополь 22.09.20231. Как минимум 1 ракета попала в штаб ЧФ.

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Комментарии
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Сергей
телепотируют через польшу....  а точки смены колесных пар трогать не моги....  товар идет туды- сюды, а парни гибнут...
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2 час.
Андрей Павлов
&quot;...власти так и не смогли обеспечивать информационный купол над тем или иным событием.&quot; Ну почему же? Мы, например, до сих пор не знаем о наших потерях. Об укровских знаем (и то, то ли 500 тысяч, то ли полтора ляма). Наши можем посчитать с такой же точностью, руководствуясь тем, что потери соотносятся как 1 к 8 (официальная инфа). Получается от 60 тысяч до двухсот.
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1 час.
Андрей Павлов
Сам не раз об этом писал. Но у нас капитализм, во главе угла деньги и интересы олигархов. А люди гибнут... Война же! &quot;Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно&quot;. Лучше Пушкина не скажешь. Правда старанием нашего руководства миллионы тварей ского усохнут.
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1 час.

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