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"Потеряла контроль над мышцами". Сестра Селин Дион рассказала о состоянии певицы

"Потеряла контроль над мышцами". Сестра Селин Дион рассказала о состоянии певицы

Сестра Селин Дион Клодетт рассказала новые подробности о состоянии певицы: в конце прошлого года ей поставили диагноз "синдром мышечной скованности".

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