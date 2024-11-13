В Новосибирской области из части пропали сразу 10 военных

Четверо военнослужащих уже обнаружены. Согласно предварительной информации, на территории одного из рабочих поселков Коченево пропали 10 военных, которые относятся к категории СОЧ или самовольное оставление части.
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