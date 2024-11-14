Подоляк: Киев может предложить Трампу частичную замену контингента США в Европе

Svetlana Kuzmina

"Киев может предложить избранному президенту США Дональду Трампу частичную замену военного контингента США....". Интересно, из кого будет состоять этот контингент? Из инвалидов? На Украине не осталось мужиков, или Киев рассчитывает на уехавших за границу? Так там дурней нет, они ни для этого уезжали.