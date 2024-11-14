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Подоляк: Киев может предложить Трампу частичную замену контингента США в Европе

Подоляк: Киев может предложить Трампу частичную замену контингента США в Европе

Киев может предложить избранному президенту США Дональду Трампу частичную замену военного контингента США, а также совместную разработку полезных ископаемых.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;Киев может предложить избранному президенту США Дональду Трампу частичную замену военного контингента США....&quot;.                                                                                            Интересно, из кого будет состоять этот контингент? Из инвалидов? На Украине не осталось мужиков, или Киев рассчитывает на уехавших за границу? Так там дурней нет, они ни для этого уезжали.
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