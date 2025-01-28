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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Результаты с 2014 года аннулированы

Решение опубликовано на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Согласно вердикту ITA, Дрозд нарушил правила 28 сентября 2014 года.

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