США приняли оскорбительные меры по отношению к России

В США приняли решение закрыть российские центры для оформления виз в Вашингтоне и Нью-Йорке. Посол России в США Анатолий Антонов объявил об этом и добавил, что американские власти отобрали у российских дипломатов карточки освобождения от уплаты налогов без каких-либо обоснований, передает URA.
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