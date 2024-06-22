США приняли оскорбительные меры по отношению к России

В США приняли решение закрыть российские центры для оформления виз в Вашингтоне и Нью-Йорке. Посол России в США Анатолий Антонов объявил об этом и добавил, что американские власти отобрали у российских дипломатов карточки освобождения от уплаты налогов без каких-либо обоснований, передает URA.