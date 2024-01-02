Минск вышел в абсолютные лидеры главных должников Кремля

Белоруссия находится на первом месте в списке главных получателей кредитов из России.По состоянию на конец 2022 года Иностранные государства и их резиденты должны России в общей сложности $28,9 млрд, $8,2 млрд из которых приходиться на долю Белоруссии.
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