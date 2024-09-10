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Несекретные материалы

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ВСУ атаковали Московскую область 20-ю беспилотниками, есть погибшие и раненые

ВСУ атаковали Московскую область 20-ю беспилотниками, есть погибшие и раненые

Вооруженные формирования киевского режима минувшей ночью осуществили одну из самых массированных атак на российские регионы с применением БПЛА с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.

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