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Россия их кинула

Россия их кинула

БлокнотРУ Проект «Пятая колонна»: 45 000 рублей с носа - беглый нетвойнист Кортнев возвращается в страну на заработки Алексея Кортнева мы не раз включали в «Пятую колонну».

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Какие мерзкие рожи. Видно от злобы и ненависти к старости такие люди становятся очень некрасивыми. Кортнев похож на Кащея Бессмертного. Такие нам в России не нужны!!!
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10 час.
Silver Kont
А что, этот лысый пидарас кому-то ещё интересен, и есть дебилы, готовые за возможность пообщаться с ним выложить 45 т.р.? Если только такие же пидарасы....
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10 час.
А
Александр
чмарьё конченое!!!
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1 час.
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