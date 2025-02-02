Россия их кинула

Какие мерзкие рожи. Видно от злобы и ненависти к старости такие люди становятся очень некрасивыми. Кортнев похож на Кащея Бессмертного. Такие нам в России не нужны!!!

Silver Kont

А что, этот лысый пидарас кому-то ещё интересен, и есть дебилы, готовые за возможность пообщаться с ним выложить 45 т.р.? Если только такие же пидарасы....