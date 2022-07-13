Группировка «Отважные» представлена к наградам

Страна и люди

Киевский гнет сбросят с Донбасса после передышки Константин Ольшанский На фото: военнослужащие подразделения ЦВО (Центрального военного округа) овладели населенным пунктом Белогоровка и водрузили на здание администрации копию Знамени Победы.