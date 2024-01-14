Создатель Age of Empires в восторге от отношения фанатов: “Это самое преданное соо...

Создатель Age of Empires в восторге от отношения фанатов: “Это самое преданное сообщество, которое я видел”Игры можно разделить на те, которые забываются вскоре после выхода, и те, которые, несмотря на прошедшее время, продолжают пользоваться неизменной популярностью у игроков.