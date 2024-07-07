В Китае недоумевают: Путин ответил Японии насчёт Курил

Sohu пишет, что реакция президента России на предложение Токио удивила КНРКитайское издание Sohu утверждает, что Япония предложила России пойти на сделку.
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