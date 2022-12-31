Сказка продолжается. Позавчера я встретилась с совершенно потрясающей дамой по имени Олена, это знакомая моего берлинского друга дитцеля.

Олена с Украины, но с давних пор живет в Германии. У нее какая-то инвалидность (ездит в коляске. Ей очень хотелось ребеночка, в Украине было мало шансов на благополучные роды и она уехала в Германию, ей удалось эмигрировать по еврейской линии.